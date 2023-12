La Supercoppa Italiana in diretta in chiaro: ecco il calendario e dove sarà visibile il trofeo

Sono state finalmente rese note le date per la Supercoppa Italiana 2023 che si giocherà in Arabia Saudita a gennaio. A rendere noto i giorni delle sfide è stato il presidente della Serie A Lorenzo Casini, che è intervenuto in conferenza stampa per definire il nuovo spostamento di calendario.

A dare in diretta in chiaro e in esclusiva il trofeo sarà Mediaset, che trasmetterà su CANALE 5 tutte le gare. Questo il calendario:

Napoli-Fiorentina 18 gennaio ore 20 CANALE 5

Inter-Lazio 19 gennaio ore 20 CANALE 5

Finale: 22 gennaio ore 20 CANALE 5