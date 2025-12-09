Marinozzi: "La Fiorentina si salverà. Il problema è mentale, non tattico. Deve continuare su questa strada"

Il noto telecronista Andrea Marinozzi, tramite il proprio canale YouTube, ha commentato il periodo difficilissimo della squadra viola.

I dati offensivi della Fiorentina

“Per me la Fiorentina si salverà- dice Marinozzi -Nelle parti basse della classifica si va abbastanza piano ma i viola stanno andando pianissimo. La squadra però ha segnato molto meno di quanto poteva; è la l'attacco che ha un rapporto fra expected goals e reti realizzate peggiore in Serie A. Deve continuare a percorrere questa strada, ma soprattutto alleggerirsi dal punto di vista psicologico, ma è molto difficile”.

La pressione

Il telecronista prosegue sottolineando la difficoltà di giocare con questa pressione: "Se fa questo passo le cose miglioreranno sicuramente perchè se sei sotto pressione tutto è più difficile, ma se ti liberi mentalmente tutto è più facile. Anche la porta, che al momento è grande come una scatola da scarpe per gli attaccanti viola, torna alle sue dimensioni normali. Per me non è un problema tattico ma mentale"