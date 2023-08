La Fiorentina prende informazioni per un attaccante del Milan: i dettagli

Secondo quanto riferito da SportMediaset la Fiorentina avrebbe effettuato un sondaggio in attacco bussando alla porta del Milan. Il giornalista Claudio Raimondi riferisce infatti che la società viola si sarebbe infatti informata per Divock Origi, attualmente riaggregato in gruppo dal tecnico Stefano Pioli ma sempre più fuori dal progetto dei rossoneri.

L'ex Liverpool, arrivato la scorsa estate a Milano a parametro zero e che ha raccolto 36 presenze, segnato 2 gol e fornito 1 assist nella prima stagione in Italia, non sembra almeno per il momento essere un obiettivo prioritario della Fiorentina, dato che le prerogative in quel ruolo sono ben altre.