Coppa Italia, ecco data e orario di Fiorentina-Parma

Mercoledì sera la Fiorentina ha conosciuto il suo avversario agli ottavi di Coppa Italia. Si tratta del Parma, che ha battuto 4-2 il Lecce in trasferta.

In questi minuti la Lega Serie A ha comunicato date e orari ufficiali degli ottavi di finale: Fiorentina-Parma si giocherà, allo stadio Artemio Franchi, mercoledì 6 dicembre alle ore 21. I viola avranno quindi l'impegno infrasettimanale tra le sfide contro Salernitana in casa (3 dicembre) e Roma in trasferta (10 dicembre). La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1.