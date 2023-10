Sabiri brilla in Arabia: doppietta decisiva per la vittoria dell'Al-Fayha in Champions League asiatica

Il giocatore ex Fiorentina Abdelhamid Sabiri continua a farsi notare nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. Il marocchino ex viola, infatti, ha portato l'Al-Fayha ai suoi primi tre punti nel girone di Champions League asiatica (dopo una sconfitta contro l'Ahal).

Sabiri ha segnato una doppietta nel successo per 2-0 dell'Al-Fayha contro il Pakhtakor, che domina l'intera partita ma non riesce a segnare. A tirare fuori dai guai i padroni di casa è proprio l'ex Fiorentina, che sblocca la gara dopo dieci minuti per poi chiudere i conti a circa un quarto d'ora dalla fine.