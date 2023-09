VIDEO - Che giocata ha provato Sabiri! L'ex Fiorentina vicinissimo a un gol incredibile in Arabia

Un inizio niente male per Abdelhamid Sabiri in Arabia. Dopo il gol segnato nei giorni scorsi, l'ex attaccante della Fiorentina appare decisamente ispirato al punto da provare anche delle giocate decisamente fuori dal comune.

L'ultima quella nel match tra il suo Al-Fayha e l'Al Riyadh: Sabiri riceve palla nella propria metà campo e - vedendo il portiere fuori dai pali - tenta la conclusione direttamente da lì. Un traiettoria perfetta la sua, che scende al momento giusto e finirebbe in rete se non fosse per un recupero straordinario dell'estremo difensore che si allunga e devia sopra la traversa.

Qui sotto il video di quello che sarebbe potuto essere uno dei gol più belli dell'anno: