Dopo aver incassato 8 gol nelle due ultime partite contro la Fiorentina e l'Inter, entrambe perse con un gol soltanto messo a segno, l'Hellas Verona è andato in ritiro punitivo fino a data da destinarsi.

Cambio societario in arrivo?

Sembra in ogni caso essere confermata la fiducia a Zanetti come tecnico, anche questa potrebbe essere dovuta anche da un possibile imminente cambio societario: secondo Sky Sport, infatti, il Verona sarebbe in trattativa avanzata per la cessione del club al fondo americano Presidio Investors.

Le parole di Zanetti

Zanetti ha parlato così in conferenza stampa: “C'è da chiedere scusa ai nostri tifosi, non siamo stati degni dello stadio dove siamo e della gente che è venuta a vedere uno spettacolo indecoroso. Io non mi sento di abbandonare la squadra, sono il primo responsabile e non posso abbandonare la barca, le dimissioni sarebbero una scelta irrispettosa verso i ragazzi ma soprattutto verso me stesso”.