Il periodo nebuloso di Biraghi con tanto di infortunio: valutazioni in corso con il mercato di gennaio in vista

Sulle pagine de La Nazione si parla anche del terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi, messo ko da un affaticamento al polpaccio sinistro e non convocato per la gara contro il Como. Quello che sta vivendo il terzino è tutt’altro che un momento brillante, anche per via della titolarità persa in campionato.

Soltanto cinque volte titolare

Si può notare che, rispetto alle prime tredici giornate dello scorso anno, Biraghi non soltanto ha giocato 248′ in meno (678′ vs 430′), ma è fin qui partito titolare appena cinque volte contro le otto di un anno fa, in cui aveva comunque avuto un problema fisico che gli aveva fatto saltare tre partite.

Si valuta per gennaio

Come aveva detto un paio di settimane fa il suo agente si vedrà sia per lui, che è in scadenza a giugno, che per Parisi quali decisioni prendere in vista del mercato di gennaio dato che entrambi stanno giocando pochissimo.