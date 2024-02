Sul Corriere della Sera si parla dei successi del calcio italiano in questa stagione ma soprattutto dei vari tecnici che si stanno imponendo a livelli importanti, nel pezzo di Alessandro Bocci: "Un italiano, anzi l’italiano per eccellenza, Carlo Ancelotti, emiliano ma cittadino del mondo, allena la squadra più forte e famosa del mondo, il Real Madrid. Un altro italiano, più giovane e proiettato nel futuro, Roberto De Zerbi, ha stregato la Premier League tanto che Guardiola, il migliore di tutti, lo ha consigliato per il Manchester City e il Barcellona vorrebbe portarlo in Catalogna. Farioli, che di De Zerbi è allievo, ha stupito la Francia con il Nizza.

I campioni se ne vanno, gli stadi sono fatiscenti, il razzismo ci angustia, ma abbiamo gli allenatori più bravi del mondo, geniali, tattici, capaci di esaltarsi sotto pressione. La scuola di Coverciano resta la migliore del mondo e a quella scuola si è diplomato Thiago Motta. Il suo Bologna è una macchina quasi perfetta. Ma non finisce qui: Sarri con la Lazio punterà a eliminare il Bayern, Gasperini con l’Atalanta continua a stupire, Italiano con la Fiorentina dopo aver giocato due finali la scorsa stagione intende riprovarci".