Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara parla del momento attuale della Fiorentina:

"C’era una volta il patto della bistecca, poi arrivò quello della ribollita. L’ultimo estratto dal menù in ordine di tempo è stato il patto del sushi (più dietetico). Adesso c’è il patto della mensa aziendale. L’importante è contare bene le calorie, che poi sennò è il colesterolo a fare gruppo. Ma non succederà, sono professionisti, mica amatori che fanno la pizzata il sabato sera.

Questo 2024 è iniziato in piena carestia: ci sarebbe bisogno di serenità, da parte di tutti. Dopodiché da sempre il calcio esiste perché se ne discute al bancone del bar. Offendere no, discutere o esprimere un’opinione sì. Si chiama passione. E civiltà. Se non esistessero i tifosi, i siti web, i giornali, i tv e le radio, tutto il resto avrebbe poco senso".