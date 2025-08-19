Letizia Perini, assessore allo Sport, ha parlato a margine di un sopralluogo presso la Piscina Pegaso all'Isolotto a Firenze, soffermandosi sulla questione dei lavori all'Artemio Franchi. Di seguito le sue parole riportate da Italpress.

‘Soddisfatti dei rapporti con la Fiorentina, i lavori vanno avanti’

“Al Franchi i lavori stanno andando come dovevano andare, le ditte hanno lavorato molto. Tra l'altro, come sapete, ci sono stati tanti problemi di emergenza, soprattutto di calore nella nostra città e hanno lavorato la notte proprio per non fermarsi mai. Quindi i lavori stanno andando avanti e anche il rapporto con la Fiorentina sta continuando. Insomma, anche lì siamo siamo veramente molto contenti di come stanno proseguendo. Su tutto Campo di Marte, devo dire che proprio adesso ci sono in fase di ultimazione i lavori sul centro Astori, dove andrà a giocare il rugby perché sono iniziati da qualche settimana i lavori invece sul campo del Padovani”.

‘Al Padovani un impianto di grandissimo livello e di qualità’

"Quindi ecco, tutta l'area di Campo di Marte sta subendo, anzi sta vivendo un momento di rigenerazione, soprattutto in ambito sportivo per questo ci rende molto importante poter dare sempre più risposte a tanti ragazzi e ragazze, ma in generale a tanti cittadini di tanti sport diversi che potranno essere praticati nella nostra città. Al Padovani verrà un impianto con circa circa 4000 posti a sedere, nuove tribune, nuova palestra, nuovi spogliatoi, insomma un ambiente tecnicamente di grandissimo livello e di grandissima qualità per poter andare anche a vedere partite di rugby di livello altissimo internazionale, quindi siamo veramente molto contenti".