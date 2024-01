Kean vuole andare a giocare e la Fiorentina è un'opzione. Le richieste della Juventus per il prestito dell'attaccante

L'interesse della Fiorentina per Kean

Moise Kean vuole andare a giocare un po' di più rispetto a quanto non stia facendo attualmente nella Juventus e, dopo un'iniziale riluttanza, anche i bianconeri sembra si siano convinti a lasciarlo partire in prestito altrove fino al termine della stagione l'attaccante classe 2000 ed una soluzione potrebbe essere Firenze. Kean è ancora a secco in questa stagione e desideroso di cambiare aria per trovare più minuti e tentare così di convincere il ct Spalletti a includerlo nel gruppo dell'Italia per i prossimi Europei.

Le cifre per prestito e ingaggio

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, la richiesta economica della Juventus per il prestito di Kean è la seguente: 2,5 milioni di euro come onere del trasferimento a titolo temporaneo, oltre al pagamento integrale di 6 mesi dello stipendio di Kean, leggermente superiore ai 3 milioni di euro netti (quindi almeno 1,5 netti). Nelle scorse ore in ottica Kean ha preso forza la piste Fiorentina, con la dirigenza viola attenta sul calciatore. Sul giocatore della Juventus ci sono anche Monza e, più defilato, il Bologna, che cerca più che altro un vice-Zirkzee e punta a investimenti di tono minore.