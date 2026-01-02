A Lady Radio ha parlato Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina. Tanti gli aspetti toccati durante il suo intervento radiofonico.

Su Kean

“Kean? Uno che va a fare u viaggetto a New York per salutare non so chi, deve andare fuori. Non ha testa. Io ho bisogno di tutti i dettagli possibili e immaginabili per giocare contro la Cremonese. Se la società gli ha dato il permesso, devono essere cacciati loro. Ma è mica roba nuova. Se gli hanno dato l'ok, io mi aspetto che torni, sia capitano e giochi titolare. Così come fu con Edmundo. Inutile arrabbiarsi. Si perse uno scudetto in questo modo. Se gli hanno dato il permesso non hanno capito che stiamo retrocedendo, se non gliel'hanno dato deve andare via, non deve giocare. Se vai via vuol dire che non tieni alla maglia e che tenevi solo ai soldi”.

Le parole di Ferrari

“Le parole di Ferrari? Non so cosa sia migliorato da Vanoli a Pioli. Se Ferrari ha fatto tutti i conti come ha fatto ieri, allora diamo un premio a questi ragazzi. Ma siamo ultimi, ma cosa è Zelig? Si evince che il calcio sia una cosa che ha digerito 2 o 3 anni fa, quando riferiva quello che succedeva a Commisso. Ora che comanda lui, è inutile fare questi conti. Si vede che per lui essere ultimi è un dettaglio. Io non so cosa rispondere a un commento del genere”.