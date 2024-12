Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, il presidente del Vitória Guimarães António Miguel Cardoso è intervenuto a Sky Sport: “Ricevere la Fiorentina qui è un piacere. Questa è una città che vive il calcio in modo molto passionale, affezionata al club. Qui si tifa Vitória e basta. Poter giocare queste partite contro squadre così grandi, specie se italiane, è un gran bene. Guimarães ha una grande storia e io sono diventato presidente del club per amore del calcio e della città”.

“Fiorentina grande club, gioca veramente bene. Daremo tutto per vincere”

Sulla Fiorentina: “Firenze è una grande città, chiaramente conosco campioni come Rui Costa e Batistuta. La Viola è un grande club, gioca veramente bene quest'anno. Chi deve studiare la squadra è l'allenatore, ma il prestigio si sente. Che ambiente troverà? Sempre caldo, come di consueto. Si respira tanta energia. Pronostico? No no, lo sport è un'incognita. Noi faremo di tutto per vincere, la Fiorentina farà lo stesso”.

“Stare in Conference per noi è ottimo. Ma vogliamo di più”

Sul club: “Sono qui da tre anni e c'è lo stesso progetto, provando a essere coerente con ogni decisione mettendo al centro l'energia e il lavoro. Sono arrivati dei risultati, abbiamo un allenatore fantastico con giocatori buoni e stare in Conference è ottimo. Ambizioni? Di partita in partita, con umiltà e grande orgoglio per il nostro lavoro. Chiaramente vogliamo di più, già nella prossima fase di coppa”.