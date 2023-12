Compleanno di un ex viola, i giocatori della Fiorentina lo celebrano sui social. Il più tenero è Barak - FOTO

E' tornato la scorsa domenica al Franchi da avversario, ma lo spogliatoio viola non l'ha dimenticato. Un po' come per i tifosi, Riccardo Saponara è ancora nel cuore della Fiorentina. E oggi, nel giorno del suo compleanno, più di un giocatore della Viola lo ha celebrato.

Ma il più dolce è stato un ex Verona, l'attuale squadra di Saponara. Antonin Barak, su Instagram, ha infatti pubblicato alcune foto assieme all'amico ai tempi in viola, quando uscivano insieme dai Campini difronte allo stadio abbracciati e sorridenti. “Auguri amico mio, ti voglio bene”, ha commentato Barak per un giocatore che ha sempre dimostrato di tenerci eccome alla causa gigliata.

A seguire la IG story di Barak: