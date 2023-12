Avete l’impressione che la Fiorentina capitalizzi poco dai tiri verso la porta avversaria? Insomma che spesso gli attaccanti viola facciano cilecca? Che i palloni scagliati nelle curve del Franchi e degli stadi di tutt’Italia siano un numero esorbitante? Confesso: io questa sensazione l’avevo. E sbagliavo.

Consultando le statistiche relative alla Serie A, si scopre che il rapporto tra tiri effettuati e gol segnati dalla Fiorentina è dell’11%. In sostanza, ci vogliono quasi dieci tiri per maturarne uno che si infili nella porta avversaria. Tuttavia, in base a questo rapporto, i viola sono quinti in campionato, rispecchiando esattamente la posizione in classifica.

Maggior “reddito” dai tiri in porta lo ottengono solo Inter, Milan, Roma e Atalanta. Il nostro 11% è al pari con Bologna e Frosinone, perfino migliore della utilitaristica e sparagnina Juventus (10%).

Questa la classifica completa:

Inter 15%

Milan 14%

Roma 14%

Atalanta 12%

Fiorentina 11%

Bologna 11%

Frosinone 11%

Juve 10%

Sassuolo 10%

Napoli 9%

Lecce 9%

Genoa 9%

Torino 8%

Lazio 8%

Cagliari 8%

Monza 7%

Udinese 7%

Verona 7%

Salernitana 6%

Empoli 5%

Ancora due partite, poi si aprirà il mercato di riparazione che, nel caso della Fiorentina, potrebbe, anzi, dovrebbe, essere mercato di ambizione. Mai come in questo campionato c’è la possibilità di entrare nel giro dell’Europa danarosa. L’obiettivo dovrebbe essere migliorare di uno o due punti percentuali il rapporto tiri/gol. Finalmente un centravanti di nome e di fatto? Un esterno che replichi da sinistra ciò che Gonzalez sa fare a destra? Un “clone” di Bonaventura per le incursioni da dietro? Chiedere tutti e tre forse è eccessivo. Ma non illecito.