Corriere dello Sport-Stadio: La Viola accende una luce
Il Corriere dello Sport-stadio in edicola stamani si concentra inevitabilmente sulla vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev nella partita valida per il girone di Conference League.
Prima pagina
Il Corriere dello Sport-Stadio scrive intitola in prima pagina: “Kean e Gud, buon segno”, continuando poi nell'occhiello “Viola: nuovo inizio” e ancora nel sottotitolo “Due spallate alla Dinamo. Ora il Verona”.
pagine 14-15
"La Viola accende una luce" scrive il Corriere nel titolo principale delle pagine dedicate alla Fiorentina. Il quotidiano continua poi nel sottotitolo scrivendo “Kean a segno, poi il pari della Dinamo. E' Gud a risollevare la Fiorentina”. Di spalla il consueto editoriale di Alberto Polverosi dal titolo: “Era quello che ci voleva”.
