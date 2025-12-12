​​

Corriere dello Sport-Stadio: La Viola accende una luce

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Il Corriere dello Sport-stadio in edicola stamani si concentra inevitabilmente sulla vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev nella partita valida per il girone di Conference League. 

Prima pagina

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive intitola in prima pagina: “Kean e Gud, buon segno”, continuando poi nell'occhiello “Viola: nuovo inizio” e ancora nel sottotitolo “Due spallate alla Dinamo. Ora il Verona”. 

pagine 14-15

"La Viola accende una luce" scrive il Corriere nel titolo principale delle pagine dedicate alla Fiorentina. Il quotidiano continua poi nel sottotitolo scrivendo “Kean a segno, poi il pari della Dinamo. E' Gud a risollevare la Fiorentina”. Di spalla il consueto editoriale di Alberto Polverosi dal titolo: “Era quello che ci voleva”. 

