La Gazzetta dello Sport: I viola ci riprovano per il centrocampo

Un articolo dedicato alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Pagina 32

Il pezzo in questione è intitolato: "Vranckx, ancora tu I viola ci riprovano per il centrocampo". Sommario: "Il 2002 belga impegnato in Germania per l'Europeo, era stato già cercato la scorsa estate. Il ds Pradè non molla nemmeno Brescianini e monitora Pobega".

Deja vu

Articolo che inizia così: "Vranckx di nuovo sotto i riflettori. Il centrocampista belga, classe 2002 è nel mirino della Fiorentina che lo aveva già cercato insistentemente la scorsa estate".