D'Amico: "Il mio colpo migliore? Amrabat preso in prestito a Verona e rivenduto a 20 milioni alla Fiorentina"

Il direttore sportivo Tony D'Amico, attualmente all'Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, ricordando anche i suoi migliori colpi da dirigente. Tra questi anche un movimento di mercato che ha coinvolto anche la Fiorentina quando lui era all'Hellas Verona.

Le parole di D'Amico

“Il mio colpo migliore? Quello che verrà. Potrei dire Amrabat preso in prestito al Verona e rivenduto a 20 milioni. Ma anche Zaccagni, trovai la chiave per aiutarlo a maturare caratterialmente. In ordine d’importanza non saprei scegliere”.

Colpo record

Amrabat arrivò a Firenze dall'Hellas Verona, per forte volontà di Rocco Commisso. E' ancora tra i colpi più onerosi della storia della Fiorentina a centrocampo.