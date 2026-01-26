Dzeko: "Un attaccante non dimentica mai come si fa gol, devi solo aspettare il tuo momento"
E' bastato davvero poco ad Edin Dzeko per mettersi in mostra con la sua nuova maglia, quella dello Schalke 04.
L'ex centravanti della Fiorentina è andato subito in gol, all'esordio, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, nella partita pareggiata per 2-2 (in rimonta da 0-2) della sua squadra contro il Kaiserslautern.
“Non puoi mai dimenticare come si segna”
“Non puoi mai dimenticare come si fanno i gol - ha detto Dzeko - E ovviamente, ne ho fatti molti nella mia carriera, così come ho fatto tante giocate del genere. Per gli attaccanti è sempre così, devi aspettare il tuo momento, magari un'azione che può portare a quel gol che è stato importante per la squadra”.
“Ho sentito il calore del pubblico”
E poi: “Ho sentito il calore del pubblico, così come l'avevo sentito 16 o 17 anni fa. Certo, è in realtà un enorme vantaggio per ogni squadra. Quando giochi qui davanti a questo pubblico, le altre squadre tendono naturalmente a dare di più del normale. Come ho detto, fin dall'inizio, da quando ho parlato per la prima volta con lo Schalke, ho sempre pensato a questo stadio, a questi tifosi. E oggi sono felice di aver segnato il mio primo gol in questa partita”.