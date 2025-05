Dopo il Betis, per la Fiorentina ci sarà la Roma. E dopo il catino infernale del Benito Villamarin, la Fiorentina dovrà affrontare un altro stadio da brividi. In vista di Roma-Fiorentina, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A in programma domenica prossima alle ore 18, l'Olimpico si prospetta ancora una volta tutto esaurito, con più di 70mila tifosi romanisti. Non solo, il tifo organizzato della Curva Sud ha chiamato tutti a raccolta per scaldare ancora di più l'ambiente.

Il comunicato della Sud

"Romanisti, contro la Fiorentina la Roma giocherà la prima delle quattro fondamentali partite che mancano alla fine del campionato. Avanti ragazzi, è tempo di azione! Torniamo a colorare lo stadio come solo noi sappiamo fare. Ognuno di noi ha già tutto pronto e sa cosa fare. Riportiamo allo stadio le bandiere con i nostri colori come l'altra volta...scateniamo l'inferno".

Uno scenario che si prospetta notevole

Il riferimento va allo spettacolo mozzafiato messo in atto dal popolo giallorosso in occasione di Roma-Athletic Club, gara valevole per gli ottavi di finale di andata di Europa League. Allora lo scenario fu da brividi, stavolta a quanto pare non sarà da meno.