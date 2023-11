Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, sul proprio giornale ha scritto in pillole il suo commento su Fiorentina-Juventus di ieri sera.

La vittoria del non calcio

“Vince il non calcio. Non è la prima né sarà l’ultima volta - sono le parole utilizzate da Ferrara - La Juventus è così: brutta oltre i limiti”.

Il caso centravanti

E poi: “Ingenua la Fiorentina a subire quel gol. E’ il suo karma, un po’ come quello del centravanti che non c’è. Sì, l’assedio, il possesso palla. Ok, ma la porta i giocatori di Italiano l’hanno vista poco. La classifica nel giro di un mesetto ha trasformato i sorrisi in bronci. E allora il caso del centravanti va preso sul serio. Per davvero”.