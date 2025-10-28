Galli: "Sabiri ha cambiato la partita. L'ultimo degli ultimi della panchina... Ciò la dice lunga sulla confusione in casa Fiorentina"

Giovanni Galli a RTV38 si è espresso sulla gara della Fiorentina contro il Bologna: “Prestazione sotto tono sotto tutti i punti di vista. Le armi per controbattere il Bologna non c'erano in panchina. Io cambierei quattro giocatori: Fortini, Fazzini e altri due giovani. I giocatori di ora sono IRRICONOSCIBILI".

“La Fiorentina riparta dai giovani”

“Il segnale è arrivato da Sabiri. L'ultimo della panchina è entrato bene e porta un bel messaggio. Nel primo tempo, la speranza era quella di pareggiare subito. E invece sei andato in balia dell'avversario”.