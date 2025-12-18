La Nazione: Squadra e dirigenti finiscono nel mirino della curva

Tre pagine stamani sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

In apertura c'è: “Cara viola, dicci chi sei Piccoli, Mari e Martinelli Il turnover motivazionale e la missione Conference”. Sottotitolo: “A Losanna per correre in coppa mentre il campionato è un film dell'orrore”.

Pagina 3

Qui troviamo “Le parole di Paolo Vanoli: ”Non penso al mio futuro Ma ora serve una vittoria Lo spogliatoio è compatto". Sottotitolo: “Il tecnico: ”Il cambio di modulo? Non sono un integralista. Va fatto di più".

Pagina 4

Infine leggiamo: “Maxi-esodo verso Losanna Speranza e contestazione: in 1000 nel settore ospiti La Fiesole non perdona più”. Sottotitolo: “Nel mirino di Coordinamento e curva ci sono la squadra e i dirigenti”.