Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha commentato al PentaSport di Radio Bruno la partita in arrivo contro il Verona, dando la sua anche sull'impegno europeo dei viola. Queste le sue parole.

“Abbiamo visto due risultati sorprendenti (Lazio e Bologna, ndr). Indubbiamente è un momento del campionato dove un po' tutte le posizioni sono tirate, e quindi anche chi lotta dietro cerca di proteggersi contro le big e strappare un punto. Il Verona però non ha certo una difesa impermeabile, anzi, ha subito 54 gol: sulla carta dovremmo avere tutto per metterli in difficoltà. Certo, se scendi in campo come contro il Como…”

“Sarà curioso vedere Valentini, speriamo non faccia la sua miglior partita contro di noi: a Verona parlano tutti di un ottimo impatto del ragazzo. Un'operazione intelligente quella del prestito secco, ci dà la possibilità di testarlo nel campionato italiano e vederlo all'opera. Per la Fiorentina la notizia è ovviamente il rientro di Kean, da cui la Viola dipende in quanto ne sfrutta le caratteristiche appieno, e quando manca si sente. Zaniolo? Me lo aspetto in campo viste le assenze. Serve un giocatore di qualità come lui, che sappia anche tirare da fuori contro difese più schierate. Può dare mano nella rincorsa all'Europa, anche tenendo conto del fatto che le concorrenti, Lazio esclusa, sono tutte uscite dalle proprie competizioni europee”

“Le parole di Pradè le hanno sentite tutti, non c'è da indagare, è stato molto duro, senza mezzi termini. Mi sembra anche normale che un tesserato della società possa prendere critiche quando non fa bene, i rapporti di lavoro si basano sulle prestazioni ovviamente, non ci vedo nulla di male nelle sue dichiarazioni. L'obiettivo della stagione? Deve essere l'Europa League, che sarebbe il miglioramento minimo rispetto al piazzamento dello scorso anno. Col Panathinaikos troveremo un modulo difensivo e la Fiorentina li soffre particolarmente”