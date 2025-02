Djuricic: "Viviamo ogni partita come una finale, specialmente contro la Fiorentina, grande squadra. Sono contento di tornare a giocare a Firenze"

Filip Djuricic, passato dalla Serie A vestendo le maglie di Sampdoria, Benevento e Sassuolo, e attualmente in forza al Panathinaikos, ha parlato in un'intervista a Cosmote Tv della sfida che la sua squadra giocherà per gli ottavi di finale di Conference League, proprio contro la Fiorentina. Queste le sue parole.

“La vittoria col Vikingur (3-2 al play-off di Conference, ndr) è arrivata in maniera molto sofferta, ma per noi è stato come vincere una finale: il nostro obiettivo è vincere ogni partita. La Fiorentina? Sono contento di averli trovati in coppa, sono molto forti e quando giocavo in Italia mi è sempre piaciuto giocare a Firenze, ricordo tante belle partite lì. Conosco tante persone lì, tra cui anche Palladino e il suo assistente, Peluso, che è un mio caro amico dai tempi del Sassuolo. Vogliamo assolutamente passare ai quarti, servirà una grande prestazione davanti ai nostri tifosi”