Pierini: "La Fiorentina deve puntare a qualcosa di più della Conference. Kean? Se rimanesse a Firenze potrebbe consacrarsi"

Alessandro Pierini, ex difensore gigliato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha commentato le ultime notizie in casa Fiorentina: “Secondo me, per una società come la Fiorentina, è difficile competere ad altissimi livelli. Ma i viola devono comunque aspirare ad un posto in Europa, più alto della Conference League, e trovare una buona posizione in campionato”.

E su Kean…

"Il calcio è diventato puro business, l'Italia inoltre è poco competitiva dal punto di vista prettamente economico. Il campionato italiano ha perso appeal rispetto Spagna e Inghilterra. Di conseguenza, potrebbe diventare più difficile trattenere un calciatore come Kean. Credo però che a Firenze si trovi bene ed abbia trovato l'ambiente giusto, dove esprimere a pieno il suo potenziale. Rimanere a Firenze per consacrarsi: dovrebbe essere questo il suo scopo".