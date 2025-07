E intanto a Siviglia si chiedono se Mandragora possa diventare l'erede di Cardoso

Il nome di Rolando Mandragora è finito sul taccuino dei dirigenti del Betis per migliorare il centrocampo della finalista di Conference League. La prima proposta, in attesa di un vero e proprio contatto fra le parti, si è mossa intorno ai 4 milioni di euro, una cifra piuttosto bassa per un centrocampista che negli ultimi mesi della scorsa stagione ha attirato anche l'attenzione della Nazionale.

A Siviglia cercano l'erede di Cardoso

Nel frattempo, in Andalusia si domandano se quello del mediano classe ‘97 sia il profilo più adatto per andare a rimpiazzare quello di Johnny Cardoso. L’ex pallino della Fiorentina, cercato anche la scorsa estate prima di andare su altri nomi per la mediana, è andato a finire all'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il Betis ha subito una bella perdita con questa cessione e spera di ritrovare in Mandragora o chi per lui quelle stesse (o simili caratteristiche). Il club di Commisso, però, non vuole svendere il centrocampista campano dopo l'exploit degli ultimi mesi. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del giocatore.