Il giornalista Enzo Bucchioni, a Radio Bruno Toscana, ha parlato dei temi principali in casa Fiorentina durante questa sosta per le nazionali:

“Bonaventura un ragazzo che ha sempre avuto grande talento ma non è mai stato apprezzato fino in fondo. E' un esempio da seguire, anche per certi giovani calciatori…”

Poi ha aggiunto: “A Duncan, Arthur e Bonaventura è difficile chiedere di migliorare, forse possiamo chieder loro soltanto qualche gol in più. Mi aspetto di più delle alternative: Maxime Lopez dev'essere funzionale come Arthur, Mandragora torni in condizione fisica”.

Infine: “Poi ci vorrebbe qualcosa in più anche da Barak e Infantino che però hanno giocato veramente poco. Se riesci ad avere due squadre equivalenti, poi è più facile fare le rotazioni”.