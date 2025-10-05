Corriere dello Sport-Stadio: Spazio a Gudmundsson
Il Corriere dello Sport stadio introduce la partita tra la Fiorentina e la Roma analizzando le difficoltà dell'attacco viola. “Quella è la porta. Tre punte e zero gol” scrive infatti il quotidiano in prima pagina.
Pagina 12
Il Corriere prosegue la sua analisi sull'attacco viola nelle pagine interne, intitolando: “Kean freme: insegue ancora la prima rete” e ancora “L'attacco della Fiorentina è a secco in campionato”.
Pagina 14
A pagina 14 spazio alla probabile formazione: “Pioli punta sui soliti noti, spazio a Gud” e poi “Fiducia agli undici visti col Pisa”
💬 Commenti (1)