Scamacca delude, Spalletti lancia Retegui: Croazia-Italia vale per gli ottavi... e per il mercato della Fiorentina

Dalla partita di questa sera passerà il futuro dell'Italia e, forse, anche di Mateo Retegui. Dopo due panchine consecutive l'attaccante del Genoa, che piace molto alla Fiorentina, dovrebbe infatti partire titolare al posto di uno Scamacca che finora non ha convinto.

L'occasione di Retegui

Alla Nazionale di Spalletti serve almeno un pareggio per passare il turno, ma soprattutto servono risposte dopo la terribile prestazione contro la Spagna. Una di queste deve arrivare proprio dall'attacco, a secco nelle prime due apparizioni all'Europeo, e quindi da Mateo Retegui che vuole tornare in cima alle gerarchie dopo che Scamacca - complice l'ottimo rendimento con l'Atalanta - gli aveva soffiato il posto da titolare.

Genoa e Fiorentina osservano

Genoa e Fiorentina seguiranno con attenzione Croazia-Italia: dalla prestazione che Retegui offrirà stasera e - speriamo - anche nel proseguo di Euro 2024, passeranno valutazioni e cifre. Quelle che chiede il Grifone sono già altissime, e chissà che non potrebbero aumentare ulteriormente in caso di gol dell'attaccante azzurro. Nel frattempo, per non sbagliare, meglio forse mettere sul tavolo altre opzioni.