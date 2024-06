E dire che la Fiorentina Fullkrug l'aveva seguito da vicino e sarebbe costato... quanto Nzola

Questione di sliding door: un anno fa circa la Fiorentina seguiva Niclas Fullkrug, all'epoca reduce da una buona stagione con il Werder e un bel Mondiale in Qatar. Il prezzo per l'allora 30enne era di 15 milioni circa, poco più di Nzola. La società viola poi optò proprio per l'angolano, con i risultati che conosciamo. Fullkrug nel frattempo si è trasferito al Borussia Dortmund, giocando anche la finale di Champions League mentre ieri è tornato protagonista in Nazionale, con la quale ha uno score invidiabile di 13 reti in 19 partite.