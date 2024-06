Sul Corriere Fiorentino in edicola stamani, troviamo un commento scritto dal direttore del giornale, Roberto De Ponti, dedicato alla vicenda stadio che vede la Fiorentina sul piede di guerra per la partenza dei lavori di ristrutturazione.

“La Fiorentina aveva chiesto di giocare al Franchi ed è stata accontentata”

“La Fiorentina aveva chiesto di poter giocare al Franchi anche a capienza ridotta durante i lavori - scrive De Ponti - Richiesta alla fine accettata. E allora perché adesso la società viola si lamenta dei danni che dovrà sopportare in uno stadio da 22 mila posti? Se vuoi ristrutturare un appartamento in cui sei in affitto, o ti trasferisci o lo sistemi stanza per stanza sopportandone i disagi. Sarebbe cambiato qualcosa se a sistemare lo stadio fosse stata la Fiorentina?”.

“Si guardi all'Atalanta cosa ha fatto con uno stadio cantiere”

E aggiunge: “Se il problema è spiegare ai tifosi viola che i conti non tornano a causa dello stadio dimezzato, i dati della Lega Calcio dicono che l’Atalanta, nella stagione appena terminata, in uno stadio cantiere ha avuto una media di 14.700 spettatori a partita. La stessa Atalanta che ha vinto l’Europa League e si è qualificata per la Champions. Quindi?”.