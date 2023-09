La giornalista di TNT Sports Giovanna Kill si è detta indignata per l'assenza di Arthur Cabral, ex attaccante della Fiorentina attualmente al Benfica, con la nazionale brasiliana: "È ridicolo convocare Matheus Cunha e Richarlison e non Arthur Cabral. È incredibile quello che viene fatto. Non solo ora, ma anche prima, quando era alla Fiorentina.

Non è molto famoso e molte persone non conoscono nemmeno il suo lavoro, come è successo con Raphinha, quando era a Leeds. È giovane, ha 25 anni, un anno meno di Richarlison. E Matheus ne ha 24. Ha segnato 17 gol la scorsa stagione a Firenze contro uno che ne ha segnati 2 (Cunha) e l'altro (Richarlison) ne ha segnati 3. Non c'è giustificazione per non essere chiamato".