Walter Sabatini: "Tante squadre hanno lavorato bene sul mercato. Allenatori? A volte diventano i primi nemici della società. Servono mister..."

A TMW Radio ha parlato il direttore sportivo Walter Sabatini, intervenendo su vari temi caldi del mondo calcistico italiano. Questo il suo pensiero: "Non vedo una regina del mercato, ma bensì tante squadre che hanno lavorato bene e che stanno preparando un grande campionato. Gli amanti del calcio quest’anno si divertiranno perché in tanti sono competitivi.

A volte gli allenatori diventano i primi nemici delle società. I tecnici sono un ingranaggio di un club, che spinge un carro pesante. Per i club è fondamentale avere un allenatore che collabori in tutto e per tutto".