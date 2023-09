Ecco come la Fiorentina si è cautelata in caso di mancato riscatto per Amrabat da parte del Manchester United

L'edizione odierna de Il Tirreno si concentra anche sulla cessione al Manchester United di Sofyan Amrabat. Il centrocampista ex Fiorentina è passato ai Red Devils in prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20,5 milioni, più altri 5 eventuali milioni di bonus.

La società viola aveva fatto scattare l'opzione di prolungamento del contratto del marocchino che aveva in suo favore, allungando l'accordo fino al 2025. Nel nuovo contratto, però, c'è un'ulteriore clausola di prolungamento fino al 2026, in modo da tutelarsi in caso il Manchester non riscatti il giocatore, evitando così il rischio di svincolo che tra un anno disterebbe solo una stagione.