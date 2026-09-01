UFFICIALE: Il gran colpo finale arriva dal Portogallo, preso Pedro Gonçalves
La Fiorentina chiude col botto una sessione estiva di mercato che l'ha vista tra le grandi protagoniste della Serie A.
L'ufficialità
Uno dei botti di chiusura dei viola è rappresentato dall'arrivo dallo Sporting Lisbona dell'esterno offensivo Pedro Goncalves. La Lega Serie A ha ufficializzato l'affare comunicando il deposito del contratto.
Le cifre
Il colpo a sorpresa di Paratici per arricchire ulteriormente il roster offensivo a disposizione di Grosso è arrivato sulla base di un prestito a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 22,5 (che può diventare obbligo a determinate condizioni).
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