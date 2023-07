L'uscita a centrocampo dello United che libera il posto ad Amrabat. La fiducia nell'accordo per portare il marocchino a Manchester

Per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, si prospetta un cambio di casacca e una nuova avventura direzione Manchester, sponda United. I Red Devils devono ancora sistemare altri aspetti del loro calciomercato, ma si stanno attivando anche per liberare il posto al marocchino.

Come riporta 90min.com, il Manchester United avrebbe già un accordo verbale con il Galatasaray per la cessione di Fred in Turchia: c'è molta fiducia che l'affare si concretizzi. Questo consentirebbe di andare su Amrabat, solo dopo aver definito l'imminente acquisto di Hojlund in attacco.