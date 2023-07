Amrabat, il Manchester United non si schioda... ma prima ha altre priorità: in chiusura la trattativa per un attaccante della Serie A

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, con ogni probabilità prossimo alla cessione, aspetta il Manchester United, con il quale ha fitti contatti. I Red Devils sono a un buon punto nelle trattativa, specie con l'entourage del centrocampista marocchino… ma prima ci sono altre priorità da sistemare. E l'attacco è un reparto da sistemare il prima possibile.

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, in settimana ci sarà una nuova cruciale fase nella trattativa tra Manchester United e Atalanta per l'acquisto di Rasmus Winter Hojlund. Si parla di una cifra intorno ai 60 milioni di euro e di un affare verso la chiusura.