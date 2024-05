Mutu boccia Munteanu: "Giocatore infantile e non ancora maturo. Ha troppi cali di concentrazione"

In queste ore vi abbiamo parlato dell'interesse del FCSB per Louis Munteanu . Il club rumeno sarebbe interessato ad acquistare a titolo definitivo il giocatore di proprietà della Fiorentina, che in questa stagione ha collezionato finora 12 gol con la maglia del Farul Costanza.

L'opinione di Mutu

Sul conto di Munteanu si è espresso a sport.ro l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu: “Lo conosco molto bene. Purtroppo devo dire che sotto un certo punto di vista è un giocatore infantile, nel senso che non è ancora abbastanza maturo per giocare in certe piazze. Ha troppi cali di concentrazione nel corso della stagione”.