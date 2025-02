Chiaramente irregolare. L'azione dalla quale nasce il primo gol dell'Inter contro la Fiorentina è viziata da un fatto che è sembrato chiaro a tutti fin da subito, anche a occhio nudo e in presa diretta.

Il mistero

Su questo episodio, scrive il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio: “L’Inter ha creato tantissimo, ma è andata in vantaggio con un gol non regolare, o meglio, un gol nato da un calcio d’angolo che non c’era. E il problema è che la palla rimessa da Bastoni aveva superato la linea non di un centimetro, non di cinque, ma di una ventina almeno. Era ben visibile in tv, subito, in diretta, come non lo abbiano visto arbitro e guardalinee è un mistero”.

Serve l'intervento di Rocchi

Poi aggiunge: “Il Var, rifugiato nel protocollo, è rimasto in silenzio, ma in silenzio non potrà rimanere Rocchi. È un momento nero per gli arbitri italiani, non si capisce più nulla. Urge chiarezza”.