Verso le amministrative: Renzi spinge Casini come vice-sindaco. Il primo cittadino uscente di Bagno a Ripoli potrebbe avere un ruolo legato alla Fiorentina

Parlando delle prossime elezioni amministrative a Firenze, c'è un'importante novità all'orizzonte. Il PD, che ha candidato Sara Funaro, e Italia Viva, che punta invece su Stefania Saccardi, non hanno ancora trovato un'intesa per un fronte unito del centro-sinistra. Ecco che allora il partito di Matteo Renzi tenta una carta a sorpresa.

Secondo quanto riporta RTV38 infatti IV avrebbe in mente di inserire come vice-sindaco, in caso di vittoria naturalmente, il primo cittadino uscente dal Comune di Bagno a Ripoli: Francesco Casini. Il Sindaco uscente, molto attivo durante la costruzione del Viola Park, prenderebbe il ruolo di assessore con delega ai rapporti con la Fiorentina, società che però ultimamente aveva ospitato il leader della Lega Matteo Salvini al centro sportivo. Intrecci politici che dunque potrebbero avere a che fare anche con la proprietà italo-americana.