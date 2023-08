La Fiorentina è pronta al dopo Amrabat: i riferimenti chiari di Barone

Pur nella soddisfazione per il lavoro già svolto, la Fiorentina sa che dovrà ancora lavorare sul mercato, soprattutto in uscita a quanto detto ieri da Joe Barone. Il riferimento è andato a chi è da ritenersi “non contento” e nello specifico, come riporta Repubblica, a Sofyan Amrabat che non è entrato neanche per un minuto. La Fiorentina sembra di fatto aver voltato già pagina e aver rinunciato al marocchino all'esordio lo testimonia: parola ora al mercato per la sua uscita e soprattutto il suo rimpiazzo.