Uscire dalla Conference è (quasi) impossibile. I play off si possono evitare, a patto che...

In questo momento la Conference League non suscita grande interesse nel tifoso della Fiorentina, che è più preoccupato per la situazione, disastrosa in campionato.

Basta un pari o anche una sconfitta di misura

Comunque la formazione viola ha praticamente raggiunto l'accesso quantomeno ai play off della competizione. Basta un pareggio per andare avanti in questo senso, ma anche una sconfitta con uno o al massimo due gol di scarto sarebbe sufficiente per proseguire.

Una vittoria per evitare i play off

Per evitare invece questa iattura è indispensabile invece una vittoria, magari anche di larghe dimensioni per rimpolpare la differenza reti. Così facendo la Fiorentina non scenderebbe in campo il 19 e 26 febbraio prossimi e se ne riparlerebbe il 12 e il 19 marzo. In pratica la squadra avrebbe tre mesi a disposizione per concentrarsi esclusivamente al campionato (parentesi di Coppa Italia esclusa).