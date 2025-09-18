Un razzo in maglia viola che corre a 36 chilometri all'ora
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il nuovo esterno della Fiorentina, Tariq Lamptey, è famoso per essere uno dei giocatori più veloci in circolazione.
Un velocista
Ai tempi del Brighton, l'ultima squadra in cui ha giocato prima di approdare a Firenze, ha toccato anche i 36 km/h di velocità massima.
Ecco ‘Il Razzo’
Per questa sua caratteristica ha ricevuto il soprannome ‘The Rocket’, in italiano ‘Il Razzo’. Una qualità che spera di poter sfruttare sul campo il suo nuovo tecnico, Stefano Pioli. Col Napoli l'allenatore gli ha concesso qualche minuto ma non è stato mai possibile vederlo sprigionare tutta la sua velocità all'interno del Franchi.
💬 Commenti (2)