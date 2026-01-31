Dragusin è rimasto... a piedi. Paratici spera ancora nel colpo last minute, il rumeno voleva un'Europa medio-alta

Probabilmente Radu Dragusin e il suo agente avevano fatto i conti senza l'oste come si dice in questi casi, sbilanciandosi nettamente in direzione della Roma ma i giallorossi li hanno poi lasciati… a piedi. E allora Fabio Paratici, che di Dragusin è ancora ufficialmente il Ds al Tottenham, spera ancora di convincerlo, secondo La Nazione.

Il rumeno desiderava e desidera un'Europa di medio-alto livello, sia attuale che in prospettiva e la Fiorentina fa fatica a dare questo tipo di garanzie. Se però nelle prossime 48 ore nessun club di quel tipo si sarà fatto avanti, il prossimo Ds viola ci riproverà. Consapevole che ormai Diego Leite è in rotta su Roma, sponda Lazio.