Spalletti primo candidato per l'Italia ma c'è una clausola che lo lega ancora al Napoli. Spunta un'altra opzione

Come riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito Luciano Spalletti è il primo nome scelto dalla FIGC per sostituire Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale Italiana, ma per il momento ci sono dei cavilli burocratici che stanno frenando l'accordo. Infatti, malgrado l'allenatore toscano abbia già dato la sua disponibilità per ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia, vi è una clausola di non concorrenza firmata con il Napoli da risolvere.

Gli avvocati della FIGC sono ovviamente al lavoro, ma qualora non dovessero accordarsi con Aurelio De Laurentis ecco che l'opzione Antonio Conte sarebbe la più plausibile.