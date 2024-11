Partita speciale per un ex viola: domani tornerà al Franchi, dove un tempo sperava di esordire in Prima Squadra

La partita di domani tra Fiorentina e Hellas Verona vedrà tra i protagonisti anche Daniele Ghilardi: il giovane centrale di difesa, classe 2003, si è preso il posto da titolare nell'undici allenato da Zanetti. E nella sua giovane carriera c'è molta Fiorentina…

Tutta la trafila delle giovanili, poi la cessione a Verona

Infatti, il centrale nato a Lucca ha passato 10 anni nelle giovanili della Fiorentina, venendo ceduto alla compagine scaligera nel 2022 per circa 400mila euro. Dopo la cessione la sua carriera decolla: raccoglie le prime convocazioni nelle Nazionali minori, raggiungendo il secondo posto al Mondiale U20 del 2023. Il suo esordio in Serie A è arrivato contro il Venezia, il 4 ottobre: da lì, 4 titolarità nelle ultime 5 partite. Domani tornerà al Franchi, stavolta da avversario, in quello stadio dove un giorno sognava di esordire: sarà un rimpianto per i viola?