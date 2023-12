Svanisce il sogno Felipe Anderson? L'esterno nel mirino di una big. In arrivo anche un'offerta dall'Arabia

Ormai quasi un mese fa molti addetti ai lavori avevano sottolineato come la Fiorentina di Rocco Commisso, che punta a migliorare l’incisività sugli esterni offensivi, stesse seguendo da vicini Felipe Anderson: il brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e, in prima istanza, non avrebbe detto di no ad un eventuale passaggio a Firenze. Nelle ultime settimane però la situazione sembra esser diametralmente cambiata.

La Lazio adesso, forse anche per impulso di Maurizio Sarri, avrebbe provato a trovare un accordo con l’entrourage dell’attaccante. Attualmente però c'è ancora una distanza sostanziale fra la richiesta e la proposta biancoceleste: Lotito vorrebbe offrire un contratto triennale alle stesse cifre attuali, cioè a 2,5 milioni all’anno, ma il giocatore ne vorrebbe 3,5, chiedendo un amento contrattuale che o porterebbe a riprendere le cifre percepite quando giocava al West Ham. Per ora la situazione sembrerebbe essere in stallo, se non per il fatto che adesso sembra esserci un’altra pretendente.

Stiamo parlando della Juventus, con Felipe Anderson che rappresenterebbe una soluzione “low cost” per il direttore sportivo bianconero Giuntoli: l’obiettivo sarebbe quello di convincere il giocatore a trasferirsi a Torino a parametro zero, come d’altronde fatto dai viola, il prossimo giugno. Per il momento il classe ’93 sta bene a Roma e vorrebbe quindi valutare prima qualsiasi offerta biancoceleste, anche se sullo sfondo si stanno materializzando i petroldollari arabi: secondo le ultime sul giocatore ci sarebbero anche diversi club della Saudi League.