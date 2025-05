Ancora nessuna comunicazione ufficiale della Fiorentina. C'è margine per ricucire? Lo scenario

Raffaele Palladino ha comunicato alla Fiorentina di non voler proseguire insieme, presentando le proprie dimissioni al club. Il futuro della Viola è in subbuglio e la panchina traballa, in una situazione particolarmente instabile. Non ci sono più margini per ricucire il rapporto tra i due?

La Fiorentina non ha ancora preparato né divulgato alcuna comunicazione ufficiale. Questo perché non è ancora detta l'ultima parola: Palladino ha sì espresso le sue intenzioni, ma non è escluso un incontro tra le parti nei prossimi giorni.